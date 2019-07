FOTO Ferri arrugginiti e calcinacci, c'è un altro ponte malridotto sulla Marecchiese

Attualità

Novafeltria

| 07:15 - 01 Luglio 2019

Un altro ponte sulla strada Marecchiese non versa in buone condizioni. E' quello sul Rio Rosso, a Novafeltria, poco dopo l'ingresso nel comune per le automobili provenienti da Pennabilli. Il tam tam tra i cittadini è già partito, dopo le recenti criticità rilevate per un altro ponte, quello sul torrente Mazzocco di Pietracuta, per il quale la Provincia di Rimini ha disposto un intervento entro l'estate. Le condizioni del ponte sul Rio Rosso non sembrano dissimili, in termini di usura. Le foto che abbiamo scattato infatti attestano lo stato di incuria della struttura, tra calcinacci e i ferri dell'armatura che sono visibili. E' stato disposto il divieto di sosta sotto al ponte e c'è anche un limite di transitabilità: i camion sopra le 40 tonnellate devono scegliere un tragitto alternativo. Ma anche questa è una nota dolente, perché basta un quarto d'ora di una giornata lavorativa, per notare il passaggio di diversi camion e molti di questi sembrano a occhio portare un carico che precluderebbe loro di attraversare il ponte. Tra i cittadini incomincia a crescere la preoccupazione e molti sottolineano con rammarico la sparizione dei cantonieri provinciali e comunali, che monitoravano queste situazioni e intervenivano prontamente.