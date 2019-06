Il Publiphono Rimini si rinnova, fra le novità gli appelli dedicati a 'Fido'

Attualità

| 15:57 - 24 Giugno 2019

Nuovo logo, nuovo website e nuova mission per la “voce della spiaggia”: il servizio di fonodiffusione, annunci e pubblicità che ogni anno, da Torre Pedrera a Miramare, colora di musica e voci l’estate di milioni di turisti; fornendo gratuitamente (in collaborazione con salvataggi, mosconai e bagnini), un insostituibile servizio di ritrovamento persone. Fra le novità gli appelli dedicati a “Fido” e una T-shirt “anti smarrimento” da donare a Ferragosto agli under seven. A settembre torna poi la diretta dell’Air Show: con la fonocronaca della esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

sudi litorale,da giugno a metà settembre,. Sono i numeri di Publiphono Rimini: il servizio di fonodiffusione che, dalle 9 alle 19 di ogni giorno dell’estate,Famoso per essere il “Chi l’ha visto” delle vacanze (sono più di 1000 i bambini e gli over 60 che ogni estate grazie alla Publiphono vengono riconsegnati ai propri cari dopo essersi smarriti), il popolare, ha deciso di; ad iniziare dal look, ma senza tralasciare contenuti e obiettivi.Tutto partirà dal web, grazie a un www.publiphonorimini.it ), già on line da oggi 24 giugno, e a un progetto di aggregazione fan sul gruppo Facebook “”. Poi, nel corso della stagione, “voce” al nuovo(sempre più numerosi in spiaggia) e, nel periodo di Ferragosto, un’altra novità: in regalo ai bambini in vacanza a Rimini migliaia di “magliette anti-smarrimento”, in abbinamento a un opuscolo che sarà diffusoDietro i microfoni del quartier generale di via Fellini Satyricon (dove si trova la Publiphono), ci saranno anche questa estate: gli “”, come soprannominati dalla stampa nazionale che, in più occasioni si è occupata del loro lavoro. Si tratta di: sempre pronte (una volta che bagnino, salvataggio o mosconaio hanno certificato l’emergenza) a fare risuonare, fino al ritrovamento della persona smarrita. A condire di allegria le giornate della Publiphono è già al lavoro il dee-jay, altro decano della scuderia Publiphono. A lui, anche quest’anno, il compito di selezionare musica e tenere vivo l’ascolto attraverso la trasmissione, con tanti nuovi consigli come passare le giornate al mare e un nuovo servizio informativo, ilLast but not least, l’estate della Publiphono avrà il suo: con la fono-cronaca (come già accaduto in precedenti edizioni) della esibizione delle Frecce Tricolori.- con lo scopo di