Roller derby, la squadra riminese Stray Beez chiudono quarte al torneo nazionale

| 15:31 - 24 Giugno 2019

La squadra riminese Stray Beez.

Domenica 23 Giugno 2019, presso l'arena Ritten di Colbalbo di Renon, si è tenuto lo "Skate Im Ring", torneo nazionale di Roller Derby organizzato dalla squadra di Bolzano Alp’n’Rocket. Tra le otto squadre anche il team riminese delle Stray Beez.



Le api randagi riminesi, nella giornata di sabato 22 giugno, hanno sfidato le milanesi Harpies, le romane She Wolves e le leccesi Stryx, portando a casa due vittorie e si sono aggiudicate il 4°posto nella giornata di domenica 23 giugno sfidando le bergamasche Crimson Vipers. In prestito per la squadra riminese alcune giocatrici torinesi delle Bloody Wheels e delle bolognesi Bone Crushing Hyenas.