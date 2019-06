Il sindaco di Talamello in visita al Presidente della Provincia di Rimini

Attualità

Talamello

| 14:55 - 24 Giugno 2019

Da sinistra il sindaco Novelli, l'assessore Cesaretti e il presidente della Provincia di Rimini Santi.

Lunedì mattina il Presidente della Provincia Riziero Santi ha ricevuto il neo sindaco del Comune di Talamello, Pasquale Novelli, accompagnato dall’assessore Paolo Cesaretti.

Si è trattato del primo incontro istituzionale dei nuovi amministratori di Talamello in Provincia, nel corso del quale sono state illustrate le criticità del territorio comunale e i lavori in corso e programmati nello stesso.

Oltre a concordare sulla reciproca disponibilità alla massima collaborazione, il Presidente Santi ha garantito in particolare l’attuazione in tempi brevi di due impegni da parte della Provincia, già annunciati.

Si tratta in primo luogo dell’impegno per la realizzazione e la manutenzione dei fossi pubblici e privati, impegno sancito lo scorso 12 giugno con l’insediamento in Provincia del tavolo tecnico per la “Carta dei fossi”.

In secondo luogo, il Presidente ha confermato l’imminente lancio del Piano provinciale di contributi ai piccoli Comuni finalizzato alla messa a disposizione di risorse per interventi di tutela del territorio.