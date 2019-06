FOTO Spettacolo a Rimini Fiera con le ginnaste azzurre Rocca, Maffeis e Russo

Sport

Rimini

| 14:20 - 24 Giugno 2019

Da sinistra Sara Rocca, Alessia Russo, Sofia Maffeis (Oltre foto - Marco Michelini).

Si è concluso alla Fiera di Rimini il primo weekend di “Ginnastica in Festa”, evento organizzato da Esatour Sport Events e Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia che fino al 30 giugno regalerà emozioni con gare, esibizioni mozzafiato e tante attività aperte a tutti.



Dopo la cerimonia di apertura del 21 giugno alla quale ha partecipato il caporal maggiore dell’esercito italiano Carlotta Ferlito in qualità di madrina d’eccezione, nel quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group - Ieg, hanno fatto il loro ingresso altri grandi campioni del movimento ginnico italiano. Sabato 22 giugno è toccato all’oro olimpico alla sbarra di Atene 2004, Igor Cassina: per lui pomeriggio di foto e autografi con i fans, un vero e proprio bagno di folla. Nei vari campi gara allestiti all’interno della Fiera di Rimini si sono svolte invece le gare silver di Artistica maschile, femminile, Ritmica e Trampolino Elastico.



Domenica 23 giugno invece Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo), Sofia Maffeis (Polisportiva Varese) e Sara Rocca (Raffaello Motto) – accompagnate dalle rispettive allenatrici, Germana Germani, Irina Roudaia e Francesca Cupisti – hanno regalato a tutti i presenti uno spettacolo indimenticabile. Le individualiste azzurre dei piccoli attrezzi hanno eseguito sulla pedana del campo D3A i propri esercizi di gara, quelli che portano sulle più importanti pedane nazionali e internazionali.