Nuoto, Campionati sociali del Garden Rimini 35esima edizione, 70 atleti in vasca

| 10:38 - 24 Giugno 2019

Gruppi sociali Garden Nuoto.

Consueto appuntamento di fine stagione per la sezione nuoto del Garden che mercoledì 19 giugno ha visto oltre 70 atleti in vasca per la 35a edizione dei Campionati Sociali.

I ragazzi allenati dallo staff tecnico composto da Davide Delucca (capo allenatore), Angela Tartaglia (responsabile degli esordienti), Marco Squadrani (responsabile della Pre Agonistica e preparatore atletico della sezione Nuoto) e Davide Spinelli (tecnico della Pre Agonistica) si sono cimentati nella classica formula della disputa di tutti gli stili con somma finale dei tempi.

Di seguito i podi di tutte le categorie:

Esordienti C maschi: 1° Thomas Oldani, 2° Thiago Casanova, 3° Liam Casini

Esordienti C Femmine: 1° Maria Vittoria Tomassini, 2° Ginevra Righetti, 3° Nutsa Khujadze

Esordienti B maschi: 1° Lino Jin, 2° Giovanni Mainardi, 3° Francesco Maria Luciani

Esordienti B femmine: 1° Vittoria De Cecco, 2° Ginevra Gori, 3° Veronica De Cecco

Esordienti A maschi: 1° Lorenzo Leonardi, 2° Diego Antimi, 3° Edoardo Crispo

Esordienti A femmine: 1° Anna Cappelletti, 2° Allegra Belletti, 3° Giorgia Esposito

Ragazzi Maschi: 1° Lorenzo Boga, Luigi Zanni, 3° Tommaso Cappelletti

Ragazze Femmine: 1° Valentina Bonatti, 2° Valentina Ghinelli

Junior femmine: 1° Francesca Zanni, 2° Gaia Di Palma

Assoluti Femmine: 1° Martina Orlandi

Ora obiettivi puntati sul 29° Memorial Erio Frisoni che si terrà sabato 29 giugno sempre al Garden e al quale parteciperanno ben 11 società provenienti dalla nostra regione, dalle Marche e dalla Toscana.