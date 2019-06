Calcio, Athletic Poggio: arriva il centravanti Giulio Clementi

Sport

Poggio Torriana

| 08:55 - 24 Giugno 2019

Giulio Clementi.

Continua la campagna di rafforzamento dell'Athletic in vista della prossima stagione. Infatti dopo gli arrivi già confermati (Roberto Neri, i fratelli Vincenzi e Paolo Fabbri) la società bernese annuncia l'approdo in arancioazzurro del centravanti Giulio Clementi, proveniente dal Verucchio.

Classe '99, cresciuto nel settore giovanile rosanero, l'atleta in questione è un attaccante (ma può agire anche dietro le punte) molto abile nella protezione della palla.

“Ho scelto l'Athletic in quanto mi è piaciuto subito il progetto proposto e le persone che mi affiancheranno in questa esperienza. - spiega il 20enne agonista romagnolo - Sono affascinato dal fatto di potermi misurare con me stesso, cercando di crescere come uomo e calciatore”.

Clementi ha inoltre ben chiari gli obiettivi che vuole centrare: “Spero di poter dare un grosso apporto alla squadra, allo scopo di contribuire a portarla nelle zone alte della classifica. Vorrei trovare il gol con continuità, collezionando anche qualche assist per i miei compagni”.