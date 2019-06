FOTO: Il maltempo non rovina la Notte dei Cento Catini a Novafeltria In tanti dalla Valmarecchia e oltre per incontrare le magiche tradizioni del solstizio

Eventi Novafeltria | 08:42 - 24 Giugno 2019 Un momento della manifestazione - Foto di Lia Alessandrini. La pioggia di sabato non ha rovinato la 32esima edizione della Notte dei Cento Catini che a Novafeltria ha richiamato tantissime persone per un weekend dedicato allo spettacolo e al buon cibo con un pizzico di magia e mistero legati al solstizio d'estate. Una atmosfera coinvolgente ha accompagnato i riti e le rievocazioni "magiche" legate ad antiche credenze.