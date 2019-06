Truffe ed estorsioni ad anziani: da Napoli a Rimini, cinque province coinvolte

Cronaca

Rimini

| 08:03 - 24 Giugno 2019

Un'operazione di polizia giudiziaria su un sodalizio criminale con base a Napoli, dedito a truffe ad anziani, è in corso nelle province di Napoli, Milano, Brescia, Rimini e Pistoia. I carabinieri del comando provinciale di Siena stanno dando esecuzione a dodici provvedimenti cautelari, emessi dal gip di Siena: i reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata a truffe, estorsioni e altro. Sono in corso anche perquisizioni nei confronti di ulteriori soggetti indagati, risultati appartenere al sodalizio criminale. I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma per le ore 12.00 al Comando provinciale di Siena.