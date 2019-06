Calcio sammarinese: Cosmos, ufficializzati quattro acquisti. C'è anche l'ex Rimini Ferrari

Sport

Repubblica San Marino

23 Giugno 2019

La Società Sportiva Cosmos 2019-2020 comincia a prendere forma dopo le prime trattative di mercato concluse con successo dalla dirigenza gialloverde. Approdano alla corte di mister Cristian Protti il difensore Matteo Ferrari (classe 1994, ex Domagnano, Diegaro, Romagna Centro, Sammaurese e Rimini), il portiere Lorenzo Batori (classe 1993, ex Atletico 88, Edelweiss Jolly e Vallesavio) e gli attaccanti Achille Della Valle (classe 1989, ex Folgore, Libertas, Cattolica e San Marino) e Antonio Azzurro (classe 1999, ex Stella San Giovanni).



LE CONFERME. Sono undici i calciatori confermati per un'altra stagione: l'estremo difensore Andrea Gregori, i difensori Alex Cavalli, Lorenzo Marcattili, Stefano Sartini, Daniel Giulianelli, Francesco Baschetti e Fabiano Grassi, e i centrocampisti Michele Cervellini, Guido Zaghini, Kevin Zonzini e Fabio Giovagnoli.

Nelle prossime settimane il Cosmos annuncerà, tramite comunicati stampa e social media, i prossimi colpi di mercato.