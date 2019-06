Cattolica: doppia rissa tra ragazzini scoppiata nel parcheggio durante la movida

Cronaca

Cattolica

| 13:30 - 23 Giugno 2019

Momenti di concitazione nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio situato nei pressi del locale Bikini, luogo di un duplice intervento dei Carabinieri per due risse che hanno visto coinvolti dei ragazzini. In entrambi i casi, all'arrivo delle pattuglie, i protagonisti si sono dileguati, per evitare l'identificazione. Non ci sono stati comunque feriti, anche se gli accertamenti dei Carabinieri proseguono, in particolare attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza. Saranno sentiti, come possibili testimoni, anche gli addetti alla sicurezza del Bikini. Al momento non ci sono denunce formalizzate.