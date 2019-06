FOTO Ombrelline protagoniste in pista e nel paddock della superbike Tanto spettacolo in pista e come di consueto un tocco di femminilità grazie alle grid girls

Sport Misano Adriatico | 12:37 - 23 Giugno 2019 Ombrelline della Superbike a Misano. Come ogni manifestazione motoristica che si rispetti, in griglia e nel Paddock, si possono incontrare tante belle "ombrelline". Le ragazze finiscono inevitabilmente per catalizzare l'attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati. Ecco alcune delle "ombrelline" ritratte dalla macchina fotografica di Amato Ballante.