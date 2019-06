Conto alla rovescia a Riccione per Cinè Giornate di Cinema: parata di attori sul red carpet

Attualità

Riccione

| 11:00 - 23 Giugno 2019

Cinè - Giornate Estive di Cinema a Riccione.

La nona edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC e ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi, conferma anche quest’anno la sua vocazione festivaliera, rivolgendosi anche al grande pubblico con una serie di appuntamenti, anteprime e incontri con gli ospiti del grande cinema italiano.

Parata di attori sul red carpet

Si comincia martedì 2 luglio con Alessandro Roja, che assieme al regista Alberto Rizzi, in occasione della presentazione delle opere realizzate col contributo della Emilia-Romagna Film Commission, introdurrà Si muore solo da vivi, film prodotto da K+.

Mercoledì 3 sarà la volta di Ilenia Pastorelli, e Serena Rossi che con la regista Michela Andreozzi presenteranno Brave Ragazze, commedia “bigodini e pistole”- come l’ha definita la regista - in sala con Vision Distribution. In arrivo con Vision anche Alessandro Siani per presentare Il giorno più bello del mondo, nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre. Nello stesso giorno per Medusa arriveranno a Riccione Fausto Brizzi, Roberto Lipari e Donato Carrisi, il quale sarà protagonista, con Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistica dell’Accademia Italiana – Premi David di Donatello), di un incontro aperto al pubblico in cui racconterà il processo d’adattamento dal libro al film de L’uomo del Labirinto, atteso in sala a fine anno.

Giovedì 4 Paolo Calabresi assieme alla regista Laura Chiassone introdurrà Genitori quasi perfetti, commedia per famiglie con protagonista Anna Foglietta, distribuita in sala da Adler Entertainment. Infine con I Wonder Pictures arriveranno a Ciné Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio, cioè Lo Stato Sociale, per presentare in anteprima il documentario, sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission, La piazza della mia città - Lo Stato Sociale che ne racconterà gli esordi e il successo.

Anteprima con Cine@Donna



Ma prima ancora, dal 27 al 29 giungo, l’appuntamento è con Cine@Donna, la manifestazione tutta al femminile, ideata in collaborazione con Giometti Cinema, che quest’anno anticipa Ciné portando a Riccione Isabella Ferrari, Dori Ghezzi e Lucia Ocone: ogni sera dialogheranno con un giornalista nell’Arena di Piazzale Ceccarini, per introdurre un film e confrontarsi sul rapporto tra donne e cinema.