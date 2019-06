Maltempo: temporali e fulmini nel riminese, precipitazioni da record, disagi e allagamenti

| 10:22 - 23 Giugno 2019

Piogge intense hanno interessato nella giornata di sabato tutta la provincia specie lungo la costa e pianure tra Rimini e Bellaria. Sul mare si sono succedute fulminazioni continue. Numerosi gli interventi di Polizia municipale e Vigili del Fuoco per sottopassi allagati da Bellaria, a Rimini come a Riccione: situazioni che sono rientrate nella normalità nella notte con l'attenuarsi della perturbazione. Localmente si sono superati picchi di 50 millimetri in provincia (Bellaria-Rimini-Vergiano), più di 2/3 di quello che dovrebbe cadere in tutto il mese di giugno è caduto in una singola giornata.



Come prevedibile, le forti piogge hanno generato scarichi a mare e di conseguenza il divieto di balneazione in corrispondenza degli sfioratori. Le zone interessate sono: Torre Pedrera – Brancona; Viserbella – La Turchia; Foce Marecchia 50m Nord; Foce Marecchia 50m Sud; Rimini – Ausa; Bellariva- Colonnella 1; Bellariva – Colonnella 2; Rivazzurra – Rodella; Miramare – Roncasso; Miramare – Rio Asse N.; Foce del Marano a Riccione e a Cattolica alla Foce del Ventena e su viale Fiume. I divieti, scattati generalmente attorno alle 22 di sabato saranno validi per 18 ore.





Foto Stiv Gentili via Meteo Rimini