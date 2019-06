Miss Over in Tour è la quarantenne Veronica Grasso

Attualità

| 08:28 - 23 Giugno 2019

Le vincitrici.

Sotto un sole cocente, non a caso il Patron Elio Pari, ha scelto come location la zona 135 di Ricciome. Dopo 27 anni , il concorso di belle donne non più giovanissime, creato dal Riccionese Elio Pari, è ancora un concorso molto seguito al quale partecipano, mettendosi in gioco, bellezze provenienti da tutta Italia e dall'estero. Giovedì pomeriggio, una delle partecipanti pesarese e precisamente la quarantenne Veronica Grasso di Vallefoglia, al termine delle votazione di un'attenta giuria, ha ottenuto la fascia di Miss Over in Tour.

Le vincitrici, delle quattro categorie in concorso, al termine delle votazioni, espresse direttamente dalla giuria con apposite palette, sono risultate:

Per la categoria Over Baby la riminese Erika Brancolini;

Per la categoria Over Anta Manuela Manias

Per la categoria Over 50 Beatrice Trilli

Per la categoria Over in Tour Veronica Grasso;

Per la categoria Over...Issima Adriana Biecco

Amato Ballante