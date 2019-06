FOTO L'estate è cominciata con la grande festa ai Bagni Ricci di Miramare

Attualità

Rimini

| 08:16 - 23 Giugno 2019

Staff Bagni Ricci di Miramare.

Venerdi 21 giugno, si è svolta la grande festa di inizio estate ai Bagni Ricci 141, 142 e 143 di Miramare di Rimini. Sulla battigia del bagno 143, cena a base di pesce, cotto al momento dal marinaio Marcello di Gabicce e da altri collaboratori forniti direttamente dal bagnino Danilo e dai suoi fratelli Mirco e Cristian. I tre fratelli Ricci, hanno ereditato la spiaggia da suo padre che aveva iniziato a gestire fin dal 1946. Nei tre bagni dei fratelli Ricci durante la stagione lavorano, in diverse mansioni, Chef, camerieri, basisti, aiuto bagnini, ecc, circa una quarantina di persone, tra i quali un direttore artistico, che durante la stagione estiva, ogni fine settimana, organizza eventi di grande spettacolo ai quali, oltre ai clienti dei bagni, vi assistono molte persone che arrivano per l'occasione. Uno dei prossimi appuntamenti che Danilo Ricci ci ha comunicato in anteprima, sarà il Gruppo musicale AC/DC.

Amato Ballante