Finanziere apre lo sportello, donna in bici cade per evitare l'impatto e batte la testa: è grave

| 19:33 - 22 Giugno 2019

Una donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, dopo uno sfortunato incidente avvenuto a Cattolica in via Mazzini, nei pressi di piazzale Gramsci. All'altezza del civico 153, intorno alle 18.30, un'automobile della Guardia di Finanza si è fermata per la sosta. Per una sfortunata casualità, mentre uno dei finanzieri apriva lo sportello, è sbucata la donna in sella a una bici elettrica. Ha cercato di evitare l'ostacolo improvviso, deviando la direzione della bici, ma dopo aver toccato leggermente lo sportello, ha sbandato: nella caduta ha sbattuto il capo a terra. Sul posto il personale della Polizia Municipale e del 118: in un primo momento era stato allertato l'elisoccorso, poi il ricovero al Bufalini di Cesena è avvenuto con l'ambulanza.