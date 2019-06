Finge di essere un meccanico e ruba automobili, scoperto e denunciato

Cronaca

Misano Adriatico

| 16:38 - 22 Giugno 2019

Grazie alla tecnologia la Polizia Locale di Riccione ha scoperto il truffatore.

Un caso di truffa del meccanico è stato scoperto dalla Polizia Municipale, che ha fermato a Misano Adriatico il responsabile: un 50enne di mezz'età. La truffa avviene con queste modalità: la vittima viene individuata e le viene promesso una riparazione dell'autombile a prezzi molto vantaggiosi. Una volta entrato in possesso delle chiavi, il truffatore si volatilizza assieme alla vettura. Il finto meccanico è stato scoperto grazie al controllo sull'assicurazione: il tagliando esibito infatti non era valido perché il vero proprietario dell'auto, nel presentare denuncia per appropriazione indebita, aveva sospeso l'assicurazione. Il 50enne ha provato a giustificarsi dicendo che la vettura gli era stata prestata da un conoscente. Dagli accertamenti è inoltre emerso che si era impossessato di una seconda automobile, a danno di un parente del primo truffato, ma in questo caso con l'intenzione di venderla all'estero, avendo rimosso tutte le targhe. Le auto sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.