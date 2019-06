Bellaria, tanta partecipazione alla cerimonia di innalzamento della bandiera blu

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:22 - 22 Giugno 2019

Cerimonia di innalzamento della bandiera blu a Bellaria Igea Marina.

Sabato mattina sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina si è tenuta la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2019. Erano presenti il sindaco Filippo Giorgetti, la giunta, il Questore di Rimini Francesco De Cicco, il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Rimini Ten. Enrico Racchini, le rappresentanze territoriali dell'Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Il riconoscimento, conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località costiere che soddisfano una serie di criteri di qualità in relazione soprattutto ad ambiente, acque di balneazione e servizi turistici, ha visto Bellaria Igea Marina premiata per l'undicesimo anno consecutivo; un risultato che è frutto dell'impegno e della costanza dell'Amministrazione che si è appena congedata, alla quale è andato il sincero ringraziamento del nuovo Sindaco. Come lo scorso anno, le mete emiliano romagnole che possono fregiarsi del titolo sono in totale sette, di cui tre nella nostra provincia: nel caso di Bellaria Igea Marina, anche per il 2019 la Bandiera Blu si affianca alla Bandiera Verde, riconoscimento che annualmente viene assegnato da un campione di pediatri alle località turistiche a misura di bambino.