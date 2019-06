Parco di Santarcangelo completamente al buio, cittadini preoccupati

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:51 - 22 Giugno 2019

Il giardino all'angolo delle vie della libertà e Pascoli di Santacangelo al buio.

Un nostro lettore segnala a Santarcangelo la situazione del parco all'angolo tra le vie Pascoli e della Libertà, completamente al buio. Il suggerimento è che il parco venga dotato di illuminazione pubblica: "Mettere qualche lampione non sarebbe una cattiva idea per la serenità dei cittadini". Il lettore segnala che il parco, essendo circondato da un'alta siepe, può permettere ad eventuali malintenzionati di nascondersi. "In inverno sopratutto camminare sul marciapiede adiacente non è mai piacevole", scrive nella segnalazione inviata alla nostra redazione.