Nordafricani rubano uno zaino in spiaggia, bloccati da bagnino e dai bagnanti

Cronaca

Rimini

| 14:46 - 22 Giugno 2019

Poliziotto in spiaggia (foto di repertorio).

Furto in spiaggia al bagno 117 di Rimini, alle 18.30 di venerdì. Due giovani nordafricani, con precedenti e irregolarsi sul territorio, sono stati fermati dagli addetti al salvataggio e dai bagnanti, dopo aver rubato uno zaino a un turista, nascondendolo all'interno di un asciugamano. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra Volante. Il giovane che ha rubato materialmente lo zaino, un 25enne, è stato arrestato; l'altro, un 33enne, denunciato per furto aggravato in concorso. Saranno entrambi espulsi dal territorio nazionale. Restituita tutta la refurtiva al legittimo proprietario: telefono cellulare, denaro, passaporto e altri effetti personali.