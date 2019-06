Armato di catena, aggredisce una donna a Rimini e la cadere dalla bicicletta

Cronaca

Rimini

| 14:39 - 22 Giugno 2019

Uomo armato di catena.

Momenti di paura in via Sacramora alle 15.30 di venerdì, a causa di un 25enne cittadino straniero che ha aggredito una donna con una catena, facendola cadere della bicicletta. Il giovane, senza alcun motivo, ha iniziato a minacciare i passanti, prima di prendersela con la donna in bicicletta, visiblmente spaventata e con escoriazioni dopo la caduta. La Polizia, prontamente intervenuta dopo le numerose segnalazioni, ha arrestato il 25enne per lesioni personali aggravate. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con divieto di dimora nel Comune di Rimini.