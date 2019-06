Roller Verucchio, tante medaglie ai campionati nazionali di Osimo

Sport

VillaVerucchio

| 13:59 - 22 Giugno 2019

La squadra del Roller Verucchio alla cerimonia di apertura.

Lo scorso fine settimana Osimo ha ospitato i campionati nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Podi importanti per la Rollerverucchio, a cominciare dall’atleta della categoria Junior femminile, Corinne Santoni Makoto, che con un avvincente connubio di eleganza e tecnica non poteva non segnare una doppietta: oro in Style classic e oro in battle. E grazie a incredibile velocità e precisione si tinge d’argento anche Mattia Nicotra, sempre categoria Junior. Bronzo infine per Nicholas Yuki Santoni. Bene anche le prestazioni dei più giovani della squadra verucchiese, con Simone Vanni Lazzari che sale sul terzo scalino del podio in speed slalom e Diego Sebastiani, che, con tecnica e potenza, si aggiudica la medaglia di bronzo in batttle .

Diversi i prossimi appuntamenti della stagione per i ragazzi tra i quali c’è da segnalare sicuramente la seconda parte del campionato di categoria Pordenone, il prossimo fine settimana, con le discipline di roller cross.