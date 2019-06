Il presidente Bonaccini in visita alla Festa delle streghe di San Giovanni in M.

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:22 - 22 Giugno 2019

Il presidente Stefano Bonaccini alla Festa delle streghe di San Giovanni in Marignano.

In un venerdì carico di presenze, spettacoli ed animazioni, il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini si è recato in visita a San Giovanni in Marignano per scoprire “La Notte delle Streghe”.



Accolto dalla giunta comunale e da una delegazione di streghe, ha ricevuto in regalo: il vino delle streghe di Fattoria Poggio San Martino, la salsa stregata di Olio Ferri, la scopina scacciaguai di Fioreria d’Arte, i libri “La Notte delle Streghe, una festa di sogni e di segni” e “Castello mirabilis”.



Il presidente, nelle oltre quattro ore di visita, ha potuto toccare con mano la realtà della manifestazione, fatta di spettacoli di artisti internazionali, scenografie tematiche, ma anche animazioni e proposte dell’associazionismo locale. Un paese al lavoro ed un numero di volontari incredibile: oltre trecento le persone che ogni sera sono a servizio della festa per stand gastronomici, animazioni, parcheggi, sicurezza.



Bonaccini ha commentato: "Partecipare a La Notte delle Streghe è stata l’occasione per toccare con mano come una comunità riesce a rendere una bellissima manifestazione popolare patrimonio di un intero territorio. Decine di migliaia di presenze in cinque giornate piene di sorprese, spettacoli, eventi”. Soddisfatta la giunta che ha potuto presentare il fiore all’occhiello degli eventi marignanesi e fare conoscere ancora meglio la realtà ed il territorio comunale.