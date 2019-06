Telecamere, parcheggi e scuole: 52 interventi per 6 milioni per cambiare Rimini

Attualità

Rimini

| 13:16 - 22 Giugno 2019

Panorama di Rimini (foto Riccardo Gallini - Riviera di Rimini).

Cinquantadue interventi a carico del bilancio del Comune di Rimini, al centro del programma operativo "Città diffusa", saranno eseguiti nei prossimi 15 mesi per circa 6 milioni di euro, equamente distribuiti tra parte nord e parte sud dell'area comunale a monte della Statale Adriatica. Strade, scuole, piazze, verde, impiantistica sportiva, videosorveglianza, edilizia cimiteriale, aree di sosta, che si snodano tutte intorno al concetto di città circolare, senza più fratture, capace di svilupparsi per cerchi concentrici. Previste anche nuove asfaltature di 31 vie, su tutto il territorio a monte della Statale 16, per un investimento di 1.500.000 euro.



“Andiamo a creare connessioni attraverso funzioni e identità tra il territorio a mare e a monte della Statale 16 - è il commento dell’amministrazione comunale di Rimini -. Quanto indicato nel Masterplan Strategico trova oggi un upgrade, con interventi già inseriti nei Bilanci con il palinsesto dei lavori "Città diffusa".



GLI INTERVENTI - SANTA GIUSTINA



Nuova piazzetta Bar Sport: 200 mila euro



Nuovo attraversamento semaforizzato lungo via Emilia: 30 mila euro



Riqualificazione Scuola: 315 mila euro



Adeguamento normativo palestra: 25 mila euro



Videosorveglianza digitale, via Villalta presso scuola elementare: 10 mila euro



Videosorveglianza digitale via Meldola presso area di sosta: 10 mila euro



AREA NORD



Nuova piazzetta del Tituccio a Corpolò: 150 mila euro



Manutenzione straordinaria via Baracchi a Corpolò



Adeguamento normativo palestra a Corpolò: 70 mila euro



Videosorveglianza digitale, intersezione via Marecchiese e via Don Villa a Vergiano: 10 mila euro



Rifacimento pavimentazione Scuola Monte Cieco: 15 mila euro



Videsorveglianza digitale, intersezione via Trasversale Marecchia, via Santa Cristina e via San Martino in Venti a San Martino in Venti: 10 mila euro



Parcheggio pubblico area verde in via dei Mulini a Spadarolo: 240 mila euro



Videosorveglianza digitale, rotatoria tra via Marecchiese e via Montese a Spadarolo: 10 mila euro



Pista ciclabile, parcheggi pubblici, opere a verde in via Tristano e Isotta ai Padulli: 355 mila euro



Riqualificazione area ponte romano a San Vito: 200 mila euro



Manutenzione straordinaria parcheggio a San Vito



Completamento intervento strutturale Cimitero Santa Aquilina: 140 mila euro



Videosorveglianza digitale, intersezione tra via San Martino in Venti e via Santa Aquilina a Santa Aquilina: 10 mila euro



Videosorveglianza digitale, intersezione tra via Santa Aquilina e via Amola a Santa Aquilina: 10 mila euro



Manutenzione straordinaria area giochi via Traversa Marecchiese a Vergiano: 15 mila euro



Nuova area di sgambamento cani via Carmen ai Padulli : 20 mila euro



Videosorveglianza digitale, rotatoria all’intersezione tra via Tristano e Isotta, via Nabucco e via Villagrande ai Padulli: 10 mila euro.



AREA SUD



Ampliamento Scuola Gaiofana: 350 mila euro



Videosorveglianza digitale, rotatoria intersezione via Freud, via Tondelli, via Manzi a Gaiofana: 10 mila euro



Videosorveglianza digitale, rotatoria intersezione via Montescudo, via Bidente, via Tirso a Ponte Rotto: 10 mila euro



Completamento viabilità zona Tombanuova a San Lorenzo in Correggiano: 576 mila euro



Videosorveglianza digitale, rotatoria intersezione via Coriano, via San Lorenzo in Corregiano, via Rontanini a San Lorenzo in Correggiano: 10 mila euro



Pista ciclabile via Coriano: un milione di euro



Pista ciclabile Grotta Rossa: 200 mila euro



Percorso pedonale da Via Montescudo a cimitero San Lorenzo in Correggiano 50 mila euro



Ristrutturazione cimitero San Vito, San Lorenzo: 372 mila euro



Ristrutturazione cimitero San Martino Montelabbate: 175 mila euro



Riqualificazione dell’area antistante la Pieve romanica di San Salvatore