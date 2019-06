Torna Note di vino a San Clemente: prima serata dedicata al Veneto

Eventi

San Clemente

| 12:58 - 22 Giugno 2019

Note di vino a San Clemente.

Conto alla rovescia a San Clemente per l’edizione numero 19 di “Note di vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere. Si parte domenica 30 giugno, alle ore 20.45 in piazza Mazzini, cuore del Centro Storico, con i prodotti di uno dei territori più pregiati e rinomati del Nord Est d’Italia: il Veneto. La cantina ospite del battesimo enologico 2019 è l’Azienda Agricola La Rosi di Turri (Montegrotto Terme, Padova): si stapperanno le bottiglie di Pinello frizzante a rifermentazione naturale (13 gradi); Vin del Frate (moscato secco fermo - 12,5 gradi); Cabernet Franc doc (barricato 6 mesi - 13,5 gradi); Fior d'arancio docg (vino spumantizzato dolce - 6,5 gradi). Il menu della serata prevede: alici in saor con polenta di mais Biancoperla; vialone Nano al radicchio rosso di Verona; baccalà mantecato con patate in tocio; Tiramisù. L'intrattenimento musicale sarà a cura di "John see a day". Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro.



NOTE DI VINO. A San Clemente - piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini - il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti cantine della Romagna e d’Italia. Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica, da ormai 20 anni (la prima edizione è datata al 2001), una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, nel culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere. Le prossime serate per “Note di vino 2019”: Lazio (domenica 7 luglio), Lombardia (domenica 14 luglio), Languedoc-Roussillon - Francia (domenica 21 luglio). “Note di vino” vede la collaborazione della Pro Loco di San Clemente.