Il tablez, il gioco dell'estate arriva sulla spiaggia di Rimini

Sport

Rimini

| 12:53 - 22 Giugno 2019

Un giocatore di Tablez e Arianna, testimonial del gioco dell'estate 2019.

Domenica 23 giugno alle 17 parte l’attesissimo tour del Tablez al bagno 26, il gioco dell’estate portato sulla spiaggia dai ragazzi dell’associazione Footvolley Rimini in partnership con Piacere Spiaggia Rimini. Presentato in anteprima assoluta in piazzale Fellini in occasione di “Piacere, Spiaggia Rimini… E Tu?”, la festa dei bagnini del Primo Maggio, durante cui gli atleti avevano riempito l’area sport con esibizioni spettacolari, il Tablez si preannuncia come il gioco-tormentone dell’estate. Dopo molte apparizioni televisive e una crescita sorprendente a livello nazionale, finalmente la competizione arriva sulla spiaggia, insieme ad esibizioni itineranti e show dimostrativi diluiti nel corso della stagione.



Quello che esordirà al Tiki26 è un campionato di soltanto quattro tappe che coinvolgerà altrettanti bagni nei mesi di giugno, luglio e agosto, Il Tablez (o “tavolino”) è una disciplina che unisce il footvolley, il calcio e il ping pong in una sola attività: due giocatori per squadra, un massimo di tre tocchi prima di passare la palla nel campo avversario, tanta adrenalina e un po’ di acrobazie. Il campionato consterà di una fase preliminare, seguita da quarti di finale, semifinale e finalissima. Gli iscritti sono giovani fedelissimi già innamorati del Foot Volley che hanno deciso di cimentarsi in una sua versione più acrobatica, ma anche ragazzi, calciatori di squadre locali e professionisti pronti a misurarsi in una competizione nuova, adrenalinica e divertente.



Il Presidente di Spiaggia Rimini Network, Gianni Pulazza, si dice entusiasta dell’iniziativa: “La spiaggia di Rimini precorre tutti i trend prima ancora che diventino mode, e il tablez tour sarà l’ennesima dimostrazione di quanto il litorale sia un palcoscenico unico nel panorama turistico: il successo è preannunciato e l’adrenalina alle stelle”.



L’appuntamento fisso della stagione 2019 si svolge di domenica ed è imperdibile: l’area di gioco è a riva, nei pressi dei chiringuiti dei bagni toccati dal tour. Si inizia alle 17:00 (le iscrizioni non sono effettuabili in loco) e a partita finita ci si gode un aperitivo sotto il sole, coi piedi nell’acqua, dopo le premiazioni ufficiali.



GLI APPUNTAMENTI



Domenica 23 giugno, bagno 26

Domenica 7 luglio, bagno 58-59

Domenica 21 luglio, bagno 35-36

Domenica 4 agosto, bagno 4