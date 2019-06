Novafeltria, la cena della Notte dei cento catini si terrà regolarmente

Attualità

Novafeltria

| 12:35 - 22 Giugno 2019

Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria durante la notte dei cento catini.

La Pro Loco di Novafeltria conferma la cena di pesce delle 20.15 di oggi sabato 22 giugno, in piazza Vittorio Emanuele, evento dell'anteprima della Notte dei Cento Catini. Saranno infatti montate tensostrutture per accogliere i numerosi commensali che hanno prenotato la cena, a fronte delle previsioni che indicano la possibilità di pioggia. La festa a Novafeltria proseguirà poi domenica 24 giugno con la tradizionale serata della festa delle strghe, per rendere omaggio al Solstizio d'estate, con musica, riti e animazioni.