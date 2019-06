Aggiornamento software, martedì non operativo lo sportello anagrafe a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

12:21 - 22 Giugno 2019

Comune di santarcangelo.

Per poter effettuare un aggiornamento al software di gestione delle pratiche e delle certificazioni anagrafiche, martedì 25 giugno alcuni servizi dello Sportello al cittadino non saranno operativi. Nello specifico non verranno rilasciati certificati, carte di identità e tessere elettorali e non potranno essere effettuati i cambi di residenza. Gli sportelli saranno comunque regolarmente aperti al pubblico per informazioni e orientamento rispetto ai diversi procedimenti del Comune. In ogni caso, per conoscere quali servizi non potranno essere erogati si consiglia di contattare telefonicamente gli operatori dello Sportello al cittadino allo 0541/356.356.



Nel dettaglio, la sospensione temporanea di alcuni servizi consentirà di aggiornare il software utilizzato dagli operatori dello Sportello al cittadino in relazione all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), istituita presso il Ministero dell’Interno.