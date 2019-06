Calcio 1a Cat: Novafeltria cerca sul mercato "centimetri" e intanto punta sui giovani

Sport

Novafeltria

| 12:19 - 22 Giugno 2019

Giocatori del Novafeltria Calcio (foto di repertorio).

Il Novafeltria Calcio ha portato a termine cinque operazioni di mercato, tesserando il portiere Batani, i difensori Valentini e Romualdi, il centrocampista Narducci e l'attaccante Di Filippo. Il nodo da sciogliere riguarda la permanenza del centravanti Stefanelli: in caso contrario, la società gialloblu dovrà guardare sul mercato alla ricerca di una prima punta da affiancare, in un probabile tridente offensivo, a Di Filippo e Muratori. L'obiettivo primario di mercato resta un difensore centrale abile nel gioco aereo per sostituire Babbini. Prosegue dunque per il Novafeltria l'allestimento della rosa del prossimo campionato: oltre al centrocampista classe 2003 Piva, ex Allievi del Pietracuta, faranno parte della prima squadra anche due 2001, l'attaccante Sartini (che ha esordito nella passata stagione) e il centrocampista Martelli. La società ha ufficializzato le loro conferme. Da segnalare, tra i giovani, anche le conferme di Cappella (portiere), Michele Gori (difensore), Arapi (esterno sinistro), Crociani (mezzala), Gregori (centrocampista) e degli attaccanti Radici, Morciano, Outaadi. Romeo Mahmutaj, centrocampista classe '98, alla terza stagione in prima squadra, lo consideriamo già tra i "veterani" della squadra. (r.g.)