Calcio Promozione: il Pietracuta alza il muro difensivo, arrivano Davide Cesarini e Stefano Lessi

Pietracuta di San Leo

| 12:21 - 22 Giugno 2019

Doppio colpo in difesa per il Pietracuta di mister Luca Fregnani. Dalla Folgore (campionato sammarinese) il 28enne Stefano Lessi, giocatore che per la prima volta "scende" in Promozione dopo una lunga militanza in Eccellenza tra Cervia, Savignanese, Diegaro e San Pietro in Vincoli. Sempre dal campionato sammarinese, ma dal Tre Penne, arriva il 24enne Davide Cesarini, terzino destro nel giro della nazionale sammarinese. Il ds Conti non si ferma e in attacco, dopo Bruma, è ufficiale Filippo Della Rosa, classe 2001, ex Rimini Calcio e Igea Marina. In uscita invece l'esterno offensivo Tani, che si accasa al Murata di Achille Fabbri. Tornando a Lessi, abbiamo sentito il neo acquisto del Pietracuta.



Stefano, quando è nata l'idea di venire a giocare a Pietracuta?

"Avevo già avuti contatti con il ds Sandro Conti a dicembre, ma avevo deciso di rimanere a San Marino, passando dal San Giovanni alla Folgore. Sandro mi ha chiamato a fine stagione ed è stata la prima squadra che mi ha contattato. Mi sono preso un po' di tempo per riflettere sull'offerta".



Sei un difensore centrale, quali sono le tue caratteristiche?

"Ho sempre fatto il difensore centrale, da giovane qualche volta anche il terzino. A Savignano ho giocato a tre, a Cervia sempre a quattro. Sono a completa disposizione dell'allenatore".



Hai sentito già mister Fregnani?

"Mi ha chiamato ieri e abbiamo fatto una chiacchierata, ma ci vedremo in settimana per approfondire tutto".



Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione?

"Conosco qualche giocatore, dei giovani ho sentito parlare molto bene, ovviamente il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla, poi vedremo".

Riccardo Giannini