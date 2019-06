Abusivismo commerciale, fermato un venditore irregolare di merce contraffatta

Cronaca

Rimini

| 11:02 - 22 Giugno 2019

Polizia Municipale.

Con l’entrata nel vivo della stagione estiva si intensifica l’attenzione della Polizia Locale di Rimini a contrasto dell’abusivismo commerciale. Venerdì sera durante un servizio di presidio della zona di Marina Centro, gli agenti hanno fermato in Viale Vespucci un venditore abusivo di merce contraffatta, subito sottoposta a sequestro. Dal controllo è poi emerso che sull’uomo, di origini centroafricane, pendeva già un ordine di carcerazione. L’uomo quindi è stato accompagnato in Questura dove, dopo essere stato denunciato per la vendita di merce contraffatta, è stato trattenuto per il proseguimento degli atti.