Alla Fiera di Rimini l'apertura di Ginnastica in Festa 2019

| 19:08 - 21 Giugno 2019

Ginnastica in Festa, taglio del nastro.

Si è aperta venerdì 21 giugno alla Fiera di Rimini l’edizione 2019 di “Ginnastica in Festa”, evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. Dal 21 al 30 giugno, il quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group - IEG ospiterà la festa della ginnastica azzurra con gare, esibizioni mozzafiato e tante attività aperte a tutti.

Al taglio del nastro della manifestazione hanno partecipato il cav. Gherardo Tecchi Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), Marco Borroni Group Brand Manager di Italian Exhibition Group e Carlotta Ferlito, caporal maggiore dell'Esercito italiano e ospite d’eccezione della prima giornata.

Gherardo Tecchi: “Questa edizione di Ginnastica in Festa è la più partecipata di sempre, abbiamo battuto ogni record. Un grande successo nell’anno del 150° di fondazione della Federazione Ginnastica d’Italia, che sono onorato di presiedere. Abbiamo un grande passato: nel 1960 avevamo 8mila atleti e 60 società, oggi abbiamo raggiunto i 140mila tesserati e oltre mille società affiliate. La FGI è viva e, sono sicuro, con un glorioso futuro. La Federginnastica è un Ente morale che si pone come obiettivo il benessere dei cittadini e sarà al fianco dello Stato italiano in questo compito. Grazie all’Italian Exhibition Group per l’ospitalità e grazie a tutti voi per il sostegno”.

Marco Borroni: “Ringrazio il presidente Gherardo Tecchi e tutta lo staff di questa imponente macchina organizzativa. È la terza volta che la Fiera di Rimini apre le porte a Ginnastica in Festa. Siamo orgogliosi di avervi qui e ospitarvi nella nostra bellissima città”

Carlotta Ferlito: “Sono molto contenta di essere qui. È la seconda volta che vengo ed è sempre una bella emozione. Dove c’è ginnastica io mi sento a casa, per questo ci tenevo a venire. In bocca al lupo a tutti gli atleti e, mi raccomando, divertitevi”.

Il cuore pulsante dell’edizione 2019 di “Ginnastica in festa” saranno i Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, insieme a numerose esibizioni di Ginnastica per Tutti e il Galà della Gymnaestrada per la cerimonia di chiusura del 29 giugno. Previste anche numerose attività messe a disposizione dal settore Salute e Fitness della FGI per il pubblico presente: Functional Training, Kid’s Play Moving, Aequilibrium, Life Long Training ed Energy Fitness Gym. Saranno inoltre allestite un’Area Acrobatica e una zona dedicata al Campionato italiano e alla Coppa Italia di Parkour, mentre la Hall centrale metterà a disposizione un vero e proprio villaggio commerciale con l’Expo Village.