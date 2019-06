Rimini, sfonda il parabrezza del suv dopo l'urto: scooterista grave all'ospedale

Cronaca

Rimini

| 17:59 - 21 Giugno 2019

Foto di repertorio.

Si schianta contro un suv mentre è alla guida del suo scooter: è accaduto venerdì pomeriggio, poco dopo le ore 14, in via Chiabrera, all’incrocio con via Carlo Porta. Un impatto violentissimo, in seguito al quale un giovane scooterista, del quale non sono state rese note le generalità, dopo essere finito sul cofano di un Range Rover e aver sfondato il parabrezza della vettura, è caduto a terra. Immediati sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza e auto medica che hanno trasportato il ferito con un codice di massima gravità all’ospedale “Infermi” Di Rimini. Sul posto per la ricostruzione dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale di Rimini.