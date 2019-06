Rimini, gli eventi da non perdere questo weekend: Chef stellati, street food e tanta musica

Eventi

Rimini

| 16:13 - 21 Giugno 2019

Al Mèni Circo 8 e ½ dei sapori.

Non c’è spazio per la noia anche questo week end in cui tra buon cibo, sport, raduni e tanta musica c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Se volete decidere cosa fare questo finesettimana e organizzarvi al meglio, vi diamo qualche dritta!





MANIFESTAZIONI E FESTIVAL





Sarà ancora una volta lo chef numero 1 al mondo ad accendere i fornelli di Al Mèni. Sabato mattina il colorato tendone in piazzale Fellini accoglierà Massimo Bottura per dare il via al Circo 8 e ½ dei sapori. La magia del circo e lo spettacolo del gusto si incontreranno in una atmosfera da sogno. Due mondi, due tradizioni e tante mani unite in un'unica acrobazia di gusto. Saranno i circensi e gli acrobati dei MagdaClan ad accompagnare Massimo Bottura e il pubblico in un crescendo di emozioni sotto il tendone di Al Meni. QUI tutte le info.





Celebrare i valori dello Sport attraverso personaggi che l'hanno scritto e l'hanno raccontato, questo è l’intento del Festival Nazionale della Cultura Sportiva che si svolgerà dal 21 al 25 giugno a Cattolica. Numerose le associazioni sportive coinvolte nella kermesse. QUI tutte le info.





Al via la quinta edizione di Disco Diva, il Festival Internazionale della Disco Music, che trasformerà Gabicce Mare e Gabicce Monte nella più grande discoteca a cielo aperto italiana, grazie alla direttrice artistica della manifestazione, la giornalista e conduttrice Rai Cristina Tassinari, all’impegno dell’Amministrazione comunale, dei main sponsor Rivierabanca, Oliviero.it, Italforni, Baldinini e al sostegno di tante realtà locali, che credono nell’investimento e nel successo della manifestazione. QUI tutte le info.





A San Giovanni in marignano, in programma dal 19 al 23 giugno 2019, la Notte delle Streghe sancisce ormai per tradizione l’inizio dell’estate della Riviera Romagnola e rappresenta un momento atteso ed imperdibile per marignanesi, turisti e visitatori che ogni anno affollano vicoli e piazze in attesa di incontrare magiche presenze, assaggiare prodotti tipici e specialità incantate e perdersi nel mercatino tra erbe, spezie e magiche pietre. QUI tutte le info.





Torna a Novafeltria la festa delle Streghe conosciuta come Notte dei Cento Catini per rendere omaggio al Solstizio d’Estate. La Festa dei Cento Catini si svolge nel centro di Novafeltria a partire dalle ore 21 durante la notte di San Giovanni per rendere omaggio al Solstizio d’Estate. QUI tutte le info.





MUSICA





Cento artisti sul palco Venerdì 21 giugno, ore 21.30, sulla spiaggia di Rimini Terme: a grande richiesta Rimini Classica replica il concerto dedicato alla musica del grande Freddie Mercury e dei Queen. Bohemian Rapsody, Radio Gaga, I want it all, Who wants to live forever e tutte le hit più celebri della leggendaria band inglese saranno nella scaletta della serata. QUI tutte le info.





Serata di inaugurazione per il Montefeltro Festival. Il Teatro Sociale di Novafeltria venerdì 21 ospiterà il concerto inaugurale dalle ore 21. Protagoniste sul palco le voci di "Musica Lirica Usa" che festeggia i vent'anni del "summer program" diretto dal soprano Brygida Bziukiewicz Kulig e per il quindicesimo anno consecutivo sarà Novafeltria la "culla" della musica lirica nel periodo estivo con il Montefeltro Festival, organizzato dall'associazione "Voci nel Montefeltro", a cura del direttore artistico Ubaldo Fabbri. QUI tutte le info.





Venerdi 21 giugno dalle ore 17.30 alle 19 circa la Banda città di Rimini in parata percorrerà le vie del Centro storico di Rimini per festeggiare l’arrivo dell’estate e soprattutto la musica. Contemporaneamente in tutta Europa, nelle strade delle città, nei teatri, negli spazi pubblici si esibiranno artisti e gruppi musicali in un’ideale e colorato abbraccio sonoro. QUI tutte le info.





“Da Amburgo ad Abbey Road” è la cronistoria in musica della carriera della band più famosa di tutti tempi: i Beatles. Sabato 22 sul palco in Piazza Dante a San Leo si esibirà la band dei Rangzen con strumentazione originale dell’epoca e la loro rigorosa adesione alla perfezione formale dei brani dei Beatles. QUI tutte le info.





Al via Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice sotto la direzione artistica della cantautrice riminese Chiara Raggi, organizzata in collaborazione da Associazione San Giuliano Mare e Caffè dell’Orto. L'apertura sarà in grande stile sabato 22 giugno alle 21.30 con il concerto di Mariella Nava nella Piazzetta Lacuadra dell'orto (via Lucio Lando, 109). QUI tutte le info.





Estate Viva Santarcangelo prende avvio con due serate dedicate alla musica in occasione della 25esima edizione della Giornata Europea della Musica che si festeggia il 21 giugno. Nel giorno che segna il passaggio alla stagione estiva, a partire dalle ore 21 nelle vie Matteotti, Cavour e Don Minzoni risuoneranno le note di Pianofortissimo. Sabato 22 giugno invece, è in programma il concerto “Musiche d’Europa, no borders”. QUI tutte le info.





Riccione come Broadway e Hollywood all’Oltremare Theatre, dove si stende il red carpet per MOVIE, il musical novità 2019, prodotto da Costa Edutainment, regia di Elena Ronchetti, che va in scena domenica 23 giugno alle 21, in prima nazionale. Dedicato a un pubblico di tutte le età e tutte le nazionalità, il musical vanta ballerini e performer di altissimo livello, con esperienze anche a livello internazionale, che condurranno gli spettatori in un viaggio di emozione e magia. QUI tutte le info.





PARCHI TEMATICI E APPUNTAMENTI PER I PIU’ PICCOLI





Sabato 22 giugno al Castello Malatestiano di Coriano primo appuntamento con “Arancionè la notte al Castello dei Bambini”, la rassegna dedicata alla letteratura per ragazzi ideata e diretta dalla Compagnia Fratelli di Taglia. Alle ore 20,15 si parte con il PicNic a piedi nudi sull’erba. Al calare delle prime ombre della sera (ore 21,30), arriva l’ora tanto attesa delle fiabe. QUI tutte le info.





Si chiama infatti “Un tuffo nel medioevo” l’animazione gratuita che il parco Italia in Miniatura offre al pubblico delle famiglie nei giorni 23 e 30 giugno. Grandi e piccini rivivranno i tempi di Dante Alighieri, nell’atmosfera della Ravenna che lo ospitò quell’Italia delle torri merlate e dei fini artigiani, dei segreti del mestiere tramandati per generazioni, dei commerci e delle eccellenze. In Piazza Italia, si vedranno al lavoro mugnai e filatrici, macellai e conciatori di pelle, produttori di armature e speziali.





Un mese all’insegna dell’amore e del rispetto per l’ambiente e per tutte le specie viventi. Giugno a Oltremare di Riccione riserva nuove e entusiasmanti sorprese nel ricco calendario di eventi del Family Experience Park. Per tutto giugno Oltremare festeggia i nonni d’Italia: ogni ‘over’ che accompagnerà un nipote al parco (pagante biglietto ridotto o biglietto intero), potrà entrare gratuitamente.





SPORT E RADUNI





Dopo il successo della scorsa edizione torna a Mondaino il “Motoraduno Malatestian Routes” domenica 23 giugno. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata in amicizia condividendo la passione per i motori, il sole e la buona cucina, alla scoperta dei suggestivi percorsi nella terra di confine fra Romagna e Marche, Malatesta e Montefeltro. QUI tutte le info.





Il Riccione Chapter Italy, Associazione ufficiale Harley-Davidson® – Harley Owner Group®, organizza il “17° Run dei Felliniani” edizione 2017. Evento patrocinato dal “Comune di Misano Adriatico” e dal “Comune di Riccione”. Da venerdì 21 giugno, la nostra Riviera sarà affollata da oltre 600 Harley-Davidson® in arrivo da tutta Italia e non solo.





Taglio del nastro dell’edizione 2019 di Ginnastica in Festa. Fino al 30 giugno, la Fiera di Rimini ospiterà per 10 giorni la festa della ginnastica con gare, esibizioni mozzafiato e tante attività aperte a tutti all’interno del quartiere fieristico riminese di IEG - Italian Exhibition Group. L'imperdibile evento dedicato al movimento ginnico azzurro sarà anche l’occasione perfetta per festeggiare al meglio i 150 anni della FGI, dopo il grande successo riscosso a Venezia il 1° aprile. QUI tutte le info.