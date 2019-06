Ciclovie: il Presidente della Provincia Santi fa il punto con i vertici di Fiab

Attualità

| 15:51 - 21 Giugno 2019

Il Presidente della provincia Riziero Santi ha incontrato i vertici locali della Fiab- Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, il presidente Valerio Benelli e Sandro Luccardi. Una nuova occasione per fare un punto sulle ciclovie, quelle in progettazione su scala nazionale e regionale e anche sui quelle locali, sulle quali è stato svolto un approfondimento sulle condizioni in atto. L’incontro è servito per impostare un progetto di interventi su tre punti condivisi: un ruolo attivo della provincia nella definizione di un assetto funzionale condiviso; progettazione e realizzazione per steps della segnaletica dedicata e della indicazione delle vie d’accesso alle reti ciclabili anche attraverso portali; Implementazione di servizi alle ciclovie come le ciclostazioni e la possibilità di trasportare le bici sui Bus. Fiab si occupa degli amanti della bicicletta che hanno come obiettivo non di correre e di arrivare primi, ma di vivere il territorio e arrivare insieme, quindi un valore aggiunto di carattere sociale ed educativo, oltre che turistico, da non sottovalutare. “Come presidente della Provincia – afferma Santi - ho intenzione di dedicare sempre maggiore attenzione a questi aspetti che riguardano la funzione specifica della Mobilità che è in capo all’Ente. Sarà fatto anche con l’assegnazione di un incarico tecnico/amministrativo di supporto alla presidenza”.