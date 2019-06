Sport

Rimini

| 15:31 - 21 Giugno 2019

Depositata dal Rimini Calcio la domanda di iscrizione.



Il Rimini Football Club rende noto che, in data odierna, la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2019-20 e tutta la documentazione necessaria sono state depositate negli uffici della Lega Pro a Firenze. Il termine per le domande scade lunedì 24.

Intanto si sistema un'altra panchina. Sarà Marco Zaffaroni il nuovo allenatore dell'AlbinoLeffe: trovato l'accordo con il tecnico ex Monza su base annuale.