Con la moto tira dritto alla rotonda e finisce fuori strada, portato via un 23enne in elisoccorso

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 15:21 - 21 Giugno 2019

Elisoccorso (Foto archivio).

Con la moto tira dritto alla rotonda e finisce in un campo che costeggia la strada: è accaduto venerdì (21 giugno) attorno alle 13 e 30 a San Giovanni in Marignano, all’altezza della rotatoria sulla via Saludecese. Vittima dello schianto un centauro 23 enne, originario del posto, che stava percorrendo la strada a bordo della sua moto di grossa cilindrata ed è rovinato a terra violentemente. Immediati i soccorsi del 118, sul posto con un’ambulanza: il giovane ha da subito avvertito un forte dolore allo sterno ecco perchè i sanitari hanno fatto intervenire l’elisoccorso da Ravenna per il trasporto al “Bufalini” di Cesena, dove si trova ora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Morciano e i carabinieri.