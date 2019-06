Gabicce: lavori di dragaggio a Porto Vallugola, obiettivo mantenere in ottimo stato l’attracco

Attualità

Gabicce Mare

| 14:46 - 21 Giugno 2019

Dragaddio Porto Vallugola.

Lavori di dragaggio a Porto Vallugola. La draga sta terminando di rimuovere diversi metri cubi di sabbia dall’imboccatura del porto che misura 20 metri di larghezza, per renderla perfettamente percorribile da ogni tipo di imbarcazione e in ogni condizione della marea. L’intervento di manutenzione all’accesso alla darsena infatti, permetterà al fondale di raggiungere una profondità di circa 2,5 metri. I lavori si inseriscono nel programma di manutenzione costante messo in campo da Mediterranea srl, per mantenere l’attracco in perfetto stato di funzionamento.





Porto di Vallugola offre ormeggio a 150 imbarcazioni, tutte protette grazie a un molo frangiflutti e un molo di sottoflutto. Numerosi i servizi offerti: energia elettrica e acqua in banchina, parcheggio, wi-fi gratuito, piazzale per stazionamento a secco, squero, alaggio e gru da 5 tonnellate, assistenza all'ormeggio, spiaggia attrezzata e sommozzatore.