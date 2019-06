Le streghe invadono San Giovanni in M.: successo per le prime due serate de ‘la Notte delle Streghe’

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:11 - 21 Giugno 2019

La Notte delle Streghe San Giovanni in Marignano.

Sono stati due giorni di successo e di affluenza per l'evento cardine dell'estate di San Giovanni in Marignano, "La notte delle Streghe": rappresenta infatti il principale biglietto da visita del territorio marignanese, un investimento, se non il principale investimento in promozione territoriale, che lega in sè Cultura, Commercio e Turismo, ma ancor più unisce un’intera comunità verso una festa che non è di alcuni, ma di tutti. Una manifestazione con dei numeri impressionanti a più livelli: spettacoli (20 compagnie con artisti italiani e stranieri per oltre 100 repliche cui si sommano quelle del Circo Paniko e di tutte le realtà collaterali per un totale stimato di oltre 150 eventi nell’arco di cinque serate), associazioni (45 tra associazioni e realtà locali che presentano spettacoli, animazioni, allestimenti e laboratori), presenze (tra le 30 e le 50mila presenze nei cinque giorni della manifestazione), 31.000 mq di superficie espositiva ed operatori commerciali (100 espositori in sede mobile e oltre 25 in sede fissa). Le prime due serate dell’evento sono partite alla grande con tantissime anteprime e proposte. venerdì sera (21 giugno) si replica con tantissimi artisti come: Noah Chorny, Clap Clap Circo, Fabio Saccomani, Adriano Cangemi, Le Nuvole… info: https://www.nottedellestreghe.net/venerdi-21-giugno/





Da venerdì sera, inoltre, a Teatro A. Massari cominciano le prove aperte della Compagnia “Teatro Europeo Plautino” che sta allestendo lo spettacolo “Le Nuvole” di Aristofane che a settembre partirà in tour per tutta la penisola. Info: https://www.nottedellestreghe.net/teatro-massari/





Continuano, inoltre, con grande successo ed entusiasmo le proposte dello spazio Circo, con gli spettacoli di Circo Paniko, Promise Lend e Compagnia Samovar. Consigliata la prenotazione: ecco il programma https://www.nottedellestreghe.net/2019/programma-spettacoli-circo-paniko/





Tantissime inoltre le proposte delle realtà locali, associazioni e commercio, come l’Area Bimbi Il Regno di Fuori (https://www.nottedellestreghe.net/regno-di-fuori/) ed il Locus Locorum (https://www.nottedellestreghe.net/locus-locorum/ )





Una Notte sempre più social



Dal 17 al 20 giugno, il nuovo sito: www.lanottedellestreghe.net, ha avuto 3512 visitatori unici che hanno visualizzato 14.148 pagine, con una durata media della visita di 2 minuti e 15 secondi.

Provenienza visite: Milano 17%, Bologna 10%, Rimini 7%, Roma 6,7%

Dispositivi utilizzati: smartphone 74%, computer 23%, tablet 3%

La maggioranza degli utenti proviene da fonte diretta, ossia ha scritto l'indirizzo web (per cui la stampa cartacea ancora è importante), mentre al secondo posto, c'è facebook mobile (da utenti che guardano facebook dal telefono).





Afferma il gruppo 292 che ha realizzato il nuovo sito: “Oggi è fondamentale avere un sito responsive, ancor più se si utilizzano i social network per promuoversi. Un utente che utilizza facebook da smartphone che si imbatte nella promozione o nel post pubblicato, accedendo al sito, deve poterlo visitare senza problemi. Per questo abbiamo partecipato con il nostro contributo a questa bella festa che fa bene a tutto il territorio.”