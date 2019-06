Tennis, Mattia Ricci si qualifica per il tabellone finale nel memorial 'Christian Cavioli'

Sport

Rimini

| 14:09 - 21 Giugno 2019

Mattia Ricci in azione.





Si vede il main-draw nel torneo nazionale Open del Tennis Viserba. E’ infatti ormai alla conclusione il tabellone di 3° nel torneo Open del Club riminese, il memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). Il primo a qualificarsi per il tabellone finale è stato il giovanissimo Mattia Ricci, allievo della Pro Tennis School a Rivazzurra. Ricci è una delle migliori speranze del tennis italiano e nel turno finale ha superato Stefano Briolini (Ct Rimini), ancora un turno favorevole per Samuel Zannoni (Tennis Viserba).

4° turno: Andrea Travaglini (3.3)-Fabio Tamburini (3.4) 6-0, 6-1, Samuel Zannoni (3.4)-Tomas Montironi (3.3) 7-6, 3-3 e ritiro, Daniele Abbondanza (3.2)-Valerio Carli (3.3) 7-5, 6-2, Giacomo Matteini (3.3)-Pierluigi Neri (3.2) 3-6 e ritiro. Turno di qualificazione: Mattia Ricci (3.1, n.5)-Stefano Briolini (3.2) 6-3, 6-1.

MEMORIAL CICCONETTI Dopo la bella rassegna giovanile è il turno dei 3° sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Scatta domani, infatti, il torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Arnaldo Cicconetti”, sui campi del Club riminese. Sono 69 i giocatori al via, teste di serie affidate nell’ordine ai 3.1 Massimiliano Zamagni, portacolori proprio del Ct Cicconetti, Massimiliano Angeli, Leonardo Ghelfi, Massimiliano Agnello, Fabio Gradara, al 3.2 Stefano Briolini ed ai 3.3 Tomas Montironi ed Andrea Squadrani. Si parte con il tabellone di 4°. Ottima la risposta dei giocatori a questo interessante torneo che propone anche un’importante qualità, con un Zamagni molto atteso sui campi di casa dopo una brillante prima parte di stagione.