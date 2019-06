Cacio Eccellenza, per il Tropical Coriano ripescaggio ufficiale. Arriva il difensore Manuel Battistini

Sport

Coriano

| 13:14 - 21 Giugno 2019

Il nuovo difensore del Tropical Coriano Manuel Battistini.

Due notizie in casa Tropical Coriano. La prima, peraltro nell'aria da tempo, è l'ufficialità del ripescaggio in Eccellenza. La seconda è l'ingaggio di Manuel Battistini, difensore classe ’94. Si tratta di un ritorno: vestì la casacca del Coriano nella stagione 2014-2015; nelle ultime cinque stagioni ha militato nel campionato sammarinese (con Juvenes tre stagioni, Tre Penne e Libertas nell'ultimo campionato). Uscito dalla Berretti del San Marino, Battistini ha alle spalle due stagioni in Eccellenza con Cattolica e Sammaurese. Con l'arrivo di Battistini le caselle degli over sono riempite, ora la società si concentra sugli under, 2000 e 2001.