"Ignorantezza", ecco la nuova puntata di Romagnoli Dop la web serie di Paolo Cevoli

| 11:50 - 21 Giugno 2019

Paolo Cevoli.

Nella quinta puntata della web serie “Romagnoli DOP”, Paolo Cevoli definisce con ironia il termine romagnolo Ignorantezza, una caratteristica che contraddistingue il romagnolo dal perfetto business plan intesa non come un requisito negativo ma come peculiarità che permette loro di adattarsi perfettamente alle situazioni prima ancora di conoscerle. Una qualità del tutto istintiva, perché l’ignorante romagnolo non prevede, non organizza, non pianifica.

«Ignorantezza significa tirare il pallone e poi corrergli dietro - spiega Paolo Cevoli - è quella cosa per cui tu non hai ancora chiarito le idee però cominci a parlare. È il contrario del business plan. Se uno facesse il business plan della vita non farebbe niente. Senza l’ignorantezza l’imprenditorialità romagnola sarebbe molto più bassa».

Il video della quinta puntata “Ignorantezza” è disponibile qui

Come negli altri episodi il comico si servirà della cultura popolare dei cittadini della Romagna, dell’aiuto di volti celebri amanti di questa regione e dei turisti, intervistandoli lungo le solari spiagge romagnole.

Non mancano anche in questo quinto video ospiti e amici di Paolo Cevoli, come Gianni Fantoni, Roberto Mercadini, Duilio Pizzocchi, Rudy Zerbi.

“Romagnoli DOP” va in onda ogni giovedì alle ore 21.00 sui canali social di Paolo Cevoli. La web serie è composta da 13 puntate con interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci e vacanzieri hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Tra i volti noti: Rudy Zerbi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Morandi, Gianni Fantoni, Kevin Schwantz, Roberto Mercadini, Davide Cassani, Guido Meda, Andrea Mingardi, Aldo Drudi, Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi, Paolo Beltramo, Giudo Meda, Mauro Sanchini e tanti altri.

Il format è stato anticipato da un videoclip del celebre brano “Romagna Mia” di Secondo Casadei, interpretata dal gruppo Saxofollia disponibile qui

Le altre puntate in programma sono così denominate: “Accoglienza”, “Azdora”, “Vita”, “Mangiare”, “Lavorare”, “BiciMotori”, “Birro”, “Divertirsi”.

“Romagnoli DOP” è stato scritto da Federico Andreotti e Paolo Cevoli e realizzato da Clan Studio con la direzione di Empresa Creativa. Un’idea di Paolo Cevoli e Aldo Drudi. Un format realizzato insieme alla Regione Emilia Romagna e a Visit Romagna con lo scopo di tutelare e valorizzare il vero romagnolo da Denominazione di Origine Protetta.

Gli hashtag ufficiali della web serie sono: #RomagnoliDOP e #inEmiliaRomagna