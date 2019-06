Da Jovanotti a De Gregori, ecco tutti i big in programma a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:20 - 21 Giugno 2019

Jovanotti.

Un’estate d’oro per la musica a Rimini, con un calendario di appuntamenti e nomi prestigiosi di primo piano. Mai come quest’anno Rimini ospita un fittissimo programma musicale di live che spaziano dal rock all’hip hop, dalla musica elettronica alla musica sinfonica da vivere e da ascoltare ovunque, dalla spiaggia di Marina Centro a quella di Miramare, dalle piazze del centro storico e di Marina Centro fino al Teatro Galli.

Nel mare di eventi che da sempre contraddistingue la capitale delle vacanze, quest’anno la musica è al centro dei riflettori per soddisfare tutti i palati: da Jovanotti, che sbarca sulla spiaggia con il suo Jova Beach Party, alla Rimini Beach Arena che dal 20 luglio al 17 agosto propone una line up caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e dai dj protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica. E poi ancora i 70 anni della Sagra Musicale Malatestiana, con l’eccezionale presenza di Riccardo Muti al Teatro Galli (3 agosto), e la sua “sezione contemporanea”, Percuotere la Mente, con una offerta di live dei più importanti interpreti internazionali di musica Jazz, rock e classica rivisitata in chiave groove.

E ancora la carica degli 80 djs per la Parata musicale sul porto Molo Street Parade, e i tanti concerti del Capodanno dell’Estate Italiana, la Notte Rosa, quando tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa, dal tramonto all’alba in un’esplosione di luci, suoni, immagini, colori, e grandi concerti, a partire da Francesco De Gregori & Orchestra in piazzale Fellini, per proseguire con l’appuntamento più suggestivo della Notte Rosa, con musica live alle prime luci del giorno con il maestro Roberto Cacciapaglia. E ancora, il pianoforte di Stefano Bollani che si unisce al mandolino di Hamilton De Holanda per un grande viaggio musicale al Teatro Galli con Lonely Planet Ulisse Fest.



Ma eccola la parata di stelle della musica che sfilerà questa estate a Rimini: Tom Walker, David Morales e Hector Romero, Benji & Fede, Francesco De Gregori, Roberto Cacciapaglia, Nina Kraviz, Idriss D, Mattia Trani, Adiel, Echo and the Bunnymen, Jovanotti, Bombino, Ana Moura, LP, Stefano Bollani e Hamilton De Holanda, BartolomeyBittmann, Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte, Gli Angeli sopra Berlino, Izi e Timmy Trumpet , Rufus Wainwright, Anastasio, Alok e Burak Yeter, Riccardo Muti, Achille Lauro e Afrojack, Steve Aoki e Boomdabash, Don Diablo e Gigi D’Agostino, Federico Mecozzi.





24 giugno, Corte degli Agostiniani

Tom Walker

What a Time to Be Alive

L’indie rocker di Glasgow giunge a Rimini per…Percuotere la mente.

La sezione tematica della Sagra Malatestiana ospita l’autore di Just you and I.



29 giugno, porto di Rimini

Molo Street Parade

Dj set & sardoncini

Un dancefloor a cielo aperto con i più famosi dj d’Europa che si esibiscono dalle consolle dei pescherecci affacciati sul mare. Un evento unico al mondo da ascoltare, da vivere. Guest 2019: David Morales e Hector Romero



dal 5 al 7 luglio

Notte Rosa

Il Capodanno dell’estate

Dal tramonto all’alba: luci, suoni, immagini, colori, e grandi concerti. Rimini si veste di rosa e la musica contagia tutta la riviera.



3 luglio, Marina Centro

Rds 100% Grandi successi - Performance Live Benji & Fede

Benji & Fede – il duo pop più amato d’Italia arriva a Marina Centro con una speciale performance live targata RDS 100% Grandi Successi



5 luglio, piazzale Fellini

Francesco De Gregori

De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live

Sul palco di piazzale Fellini Francesco De Gregori presenta i suoi più grandi successi

accompagnato dalla Gaga Symphony Orchestra, dagli Gnu Quartet e dalla sua band.



6 luglio, ore 5, spiaggia di Riminiterme

L’Alba della Notte Rosa

Roberto Cacciapaglia

Diapason Piano Concert

L’appuntamento più suggestivo della Notte Rosa, con musica live sulla spiaggia alle prime luci del giorno.



6 luglio, porto di Rimini - Beach Arena

Galactica, Electronic Music Festival

Nina Kraviz, Idriss D, Mattia Trani, Adiel



8 luglio, Corte degli Agostiniani

Echo and the Bunnymen

The Stars, The Oceans & The Moon

I dischi d’oro d’oltre manica portano la loro musica new wave a Percuotere la Mente.

Una serata fra The Killing Moon ed il nuovo disco.



10 luglio, spiaggia di Riminiterme

Lorenzo Jovanotti Cherubini

Jova Beach Party

Più di un concerto, più di un tour, più di una festa. La spiaggia di Rimini Terme ospita

Jovanotti ed il suo party estivo dove ballare, divertirsi e sposarsi in riva al mare.



12 luglio, piazza Cavour

Bombino

La chitarra e la voce di Bombino, le vibrazioni tuareg della sua musica dal suono caldo, accendono di magia la notte di piazza Cavour in viaggio con Ulisse Fest.



13 luglio, piazza Cavour

Ana Moura

Si viaggia in Portogallo con Ulisse Fest e la regina del fado Ana Moura, affiancata per l’occasione dal poliedrico trombettista Giorgio Li Calzi.



14 luglio, Teatro Galli

Stefano Bollani e Hamilton De Holanda

Il pianoforte di Stefano Bollani che si unisce al mandolino di Hamilton De Holanda per un grande viaggio musicale al Teatro Galli con Ulisse Fest



14 luglio,

RDS 100% GRANDI SUCCESSI – LP PERFORMANCE LIVE



17 luglio, Teatro Galli

BartolomeyBittmann

La coppia di archi, Matthias Bartolomey violoncellista e il violinista Klemens Bittmann,

in una serata fra rock e musica da camera per Percuotere la Mente.



20 luglio, Spiaggia colonia Bolognese

Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte

Primo concerto estivo sulla spiaggia della Rimini Beach Arena.



23 luglio, Corte degli Agostiniani

Gli Angeli sopra Berlino

La nostra vita all’ombra del muro

In occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, un appuntamento musicale inedito con le culture musicali fiorite all’ombra del muro.



27 luglio, Spiaggia colonia Bolognese

Izi e Timmy Trumpet

Alla Rimini beach Arena l’energia creativa di Izi e il dj/musicista Timmy Trumpet, la sua tromba che tradisce i suoi trascorsi jazz, prima di approdare alla dance.



29 luglio – Corte degli Agostiniani

Rufus Wainwright

L’edizione 2019 di Percuotere la mente si chiude con il “Songwriter of the Year” Rufus Wainwright. Da New York a Rimini per una serata di stelle e musica.



3 agosto, Spiaggia colonia Bolognese

Anastasio, Alok e Burak Yeter

Il rapper con l’X-Factor, capace di miscelare il suo beat al cantautorato di culto, infiammerà la spiaggia di Rimini Beach Arena insieme ad Alok, l’artista brasiliano più ascoltato al mondo e Burak Yeter, il cui remix della colonna sonora de La Casa di Carta ha spopolato ovunque



3 agosto, Teatro Galli

Riccardo Muti

Overture della Sagra Malatestiana

Il grande Maestro italiano salirà sul palco del Teatro Galli per dare avvio alla Sagra Musicale Malatestiana. Con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini si esibirà nel più prestigioso concerto sinfonico dell’estate.



2 al 4 agosto, ponte di Tiberio

Tiberio Music Festival

dj set e artisti di fama mondiale per una tre giorni di musica nella splendida cornice del ponte di Tiberio.



10 Agosto, Spiaggia colonia Bolognese

Achille Lauro e Afrojack

Uno dei principali protagonisti dell’ultimo festival di Sanremo insieme al dj che ha conquistato le platee di tutto il mondo e il cuore di Elettra Lamborghini.



13 agosto, Spiaggia colonia Bolognese

Steve Aoki e Boomdabash

Il dj nippo-americano vero e proprio show-man, nominato due volte ai Grammy Awards e la band salentina che miscela reggae e dancehall.



14 agosto, Spiaggia colonia Bolognese

Don Diablo e Gigi D’Agostino

Il padre fondatore della Future House e remixer di Madonna, Ed Sheeran e Rihanna, insieme al dj italiano capace da sempre di incantare un pubblico di diverse generazioni



16 agosto, Spiaggia colonia Bolognese

Random, una festa a caso

Un party che in pochi anni ha conquistato tutta Italia, il cui mood è “vestiti a caso, balla a caso, conosci gente a caso”. Per divertirsi il più possibile.



23 agosto, Teatro Galli

London Symphony Orchestra

Sir Simon Rattle per la prima volta a Rimini alla testa di una delle più blasonate formazioni sinfoniche internazionali, la London Symphony Orchestra in un programma che spazia dalle Danze ungheresi di Brahms alla Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov.



3 settembre, Teatro Galli

Rotterdam Philharmonic Orchestra

Al Teatro Galli una fra le migliori formazioni sinfoniche del Nord Europa, la Rotterdam

Philharmonic Orchestra, affidata alla guida dal giovane maestro israeliano Lahav Shani



7 settembre, Colonia Bolognese

Federico Mecozzi

Awakening

Il polistrumentista riminese torna a casa e “risveglia” la Colonia Bolognese con i suoi archetti.