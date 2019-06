Novafeltria, venerdì 21 concerto inaugurale del Montefeltro Festival

Eventi

Novafeltria

| 11:19 - 21 Giugno 2019

Brygida Bziukiewicz-Kulig, direttrice generale e artistica della manifestazione.

Serata di inaugurazione per il Montefeltro Festival. Il Teatro Sociale di Novafeltria venerdì 21 ospiterà il concerto inaugurale alla presenza di autorità civili e militari, con la partecipazione anche dei Capitani Reggenti di San Marino che, alle 2030, avranno un incontro privato con i lavoratori frontalieri della zona. Il concerto, dalle ore 21, sarà anche l'occasione per celebrare la "Festa europea della Musica" che ricorre proprio venerdì 21 giugno. Protagoniste sul palco le voci di "Musica Lirica Usa" che festeggia i vent'anni del "summer program" diretto dal soprano Brygida Bziukiewicz Kulig e per il quindicesimo anno consecutivo sarà Novafeltria la "culla" della musica lirica nel periodo estivo con il Montefeltro Festival, organizzato dall'associazione "Voci nel montefeltro", a cura del direttore artistico Ubaldo Fabbri.

In programma brani d'opera, operetta, musical da Broadway, musiche popolari per omaggiare le diverse provenienze dei cantanti in scena (America latina, Taiwan, Cina e tanti altri). Saranno eseguiti brani da tutte le tradizioni culturali e anche classici senza età come il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, le "Nozze di Figaro" di Mozart e "Gianni Schicchi" di Puccini.

Il Montefeltro Festival proseguirà fino a settembre.