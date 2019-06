Il 22 e 23 giugno torna l'appuntamento con l'Infiorata di Montefiore

Eventi

Montefiore Conca

| 11:08 - 21 Giugno 2019

L’Infiorata del Corpus Domini di Montefiore dell’Aso.

Arte e fede, natura e cultura. Con un occhio sempre attendo alla gastronomia. L’Infiorata del Corpus Domini di Montefiore dell’Aso, in programma il 22 e il 23 giugno, non è solo un’occasione per ammirare gli splendidi tappeti floreali allestiti nel centro storico; è anche un appuntamento imperdibile per i più golosi, tra delizie tipiche della provincia di Ascoli Piceno e particolari ricette a tema.

Nei due giorni di festa, lungo il percorso i visitatori potranno spizzicare il classico cartoccio con le succulente olive all’ascolana e le patatine fritte,proposto dall’Associazione Montefiore con Gusto. Per il pranzo e la cena di domenica inoltre, la Proloco e l’Associazione Maialata di Montefiore dell’Aso proporranno in Piazza Risorgimento un menù tutto da gustare: la famosa polenta nelle due varianti bianca, con il classico sugo della Maialata, e rossa, con sugo di lepre come proposto dalla Proloco; e, a seguire, secondo composto da braciola, salsiccia e pomodori.

Quest’anno verrà allestita anche una seconda area ristoro, nell’area parcheggio dietro la Chiesa di San Filippo, all’inizio del percorso dell’Infiorata, in cui troveranno posto gli stand di street food; e al contempo bar, ristoranti ed esercizi commerciali proporrannospeciali offerte a tema, dal gelato “fiore d’estate” all’aperitivo “profumo di rosa”, fino al “risotto fiorito”. Tutte le informazioni.