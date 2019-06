Calcio 1 Cat: Novafeltria puntella la difesa con Amedeo Valentini e Romualdi

Sport

Novafeltria

| 11:01 - 21 Giugno 2019

Da sinistra Amedeo Valentini (foto FSGC) e Alberto Romualdi.

Due nuovi difensori per il Novafeltria Calcio, che ha dovuto far fronte agli addii di Fabrizio Cupi e di Stefano Babbini. La società del presidente Grazia ha tesserato Amedeo Valentini (classe '94) e Alberto Romualdi (classe '93), due giocatori che hanno militato nelle giovanili del San Marino. Valentini, ai tempi del San Marino, è stato aggregato alla prima squadra, disputando anche un incontro di Coppa Italia di Serie C, mentre nel prosieguo della carriera è stato tormentato da infortuni. Nell'ultima stagione ha disputato un buon campionato nell'interno sammarinese con il Cailungo. Può giocare in tutti i ruoli della difesa a quattro o a tre. Alberto Romualdi, terzino o esterno destro, ha trascorsi nella Marignanese e nel Montecopiolo. (r.g.)