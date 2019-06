Ex sindaco di Riace Mimmo Lucano ospite a Rimini del Web Marketing Festival

Attualità

Rimini

| 21:11 - 20 Giugno 2019

Mimmo Lucano.

"Con l'aiuto di due cooperative di ragazzi abbiamo creato una sorta di democrazia ecologica e qual'è stato il risultato? In una terra dove c'è il commissario per l'emergenza dei rifiuti, dove il termovalorizzatore di Gioia Tauro è in mano ad una delle famiglie di mafia più forti in Calabria e dove i rifiuti vengono gestiti dal malaffare hanno arrestato me". E' uno dei passaggi dell'intervento dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, ospite oggi (giovedì 20 giugno) alla settima edizione del Web Marketing Festival, il più grande appuntamento sull'innovazione digitale e sociale che ha preso il via questa mattina al Palacongressi di Rimini. Lucano ha parlato per circa mezz'ora del sistema d'accoglienza dei migranti messo in piedi a Riace e della gestione dei rifiuti, ricevendo in più occasioni lunghi applausi dal pubblico. Prima di diventare sindaco "ero al Nord - ha ricordato - ma sapevo che nella mia terra avevo lasciato qualcosa. Volevo capire come riscattare la nostra terra, perché non dobbiamo avere solo la soluzione di emigrare. Poi nel 1998 c'è stato lo sbarco dei profughi provenienti dal Kurdistan iracheno e quella è stata l'occasione. Non c'erano progetti, si trattava di ricostruire una comunità popolata da anziani. Questa accoglienza ha ribaltato tutto, facendo rinascere Riace".