Volley C Femminile: Marco Brunetti nuovo allenatore del Riccione

Sport

Riccione

| 19:34 - 20 Giugno 2019

Marco Brunetti.

Sarà Marco Brunetti il nuovo allenatore del Gruppo Helyos Riccione Volley.

Il corteggiamento della dirigenza riccionese ottiene il “sì” definitivo dal tecnico forlivese, classe 1983, che guiderà, nella stagione 2019/2020, la serie C Femminile della società di pallavolo della Perla Verde. Brunetti ha una comprovata conoscenza della C grazie ai diversi anni alla conduzione della Rimini Pallavolo ottenendo buonissimi risultati, non dimenticando la vittoria del campionato regionale di serie D con il Riviera Volley.

Esperienze fruttuose, per coach Brunetti, anche a livello giovanile con la Libertas Forlì e la Teodora Ravenna.



Ecco le prime parole di coach Brunetti: " Riccione Volley è una bella realtà del territorio riminese e riguardo alla società ho avuto sempre un'ottima impressione da fuori, per cui mi ha onorato il fatto che abbiano pensato di chiamare me.

Parlando con il presidente Tontini, nonostante avesse oltre a me altre scelte a cui affidare la panchina della prima squadra, mi è apparso fin da subito convinto di avermi chiamato e a mia volta io non ho esitato ad accettare questo incarico.

Io mi aspetto di fare una buona stagione, tanto dipenderà anche dal roster che riusciremo ad allestire, sicuramente ci sono le premesse per fare un bel campionato, per bello intendo potersela giocare con tutti."