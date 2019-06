Cerca la droga, viene rapinato: chiede una dose ma gli portano via i soldi

Cronaca

Rimini

| 18:55 - 20 Giugno 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Un 43enne senegalese è stato arrestato per rapina in concorso, a Rimini, nella notte tra mercoledì e giovedì. Intorno alle due della notte, sul lungomare, un 30enne italiano ha incrociato il senegalese assieme ad altri quattro connazionali, chiedendo loro di poter fumare una sigaretta contenente marijuana. In risposta gli sono stati chiesti 25 euro per avere una dose dello stupefacente. Ma quando il 30enne ha estratto i soldi dal portafoglio, il 43enne senegalese li prendeva senza dare nulla in cambio, per poi darsi velocemente alla fuga. Il derubato riusciva a divincolarsi dalla stretta degli altri quattro ragazzi africani, inseguendo il ladro sul lungomare e riuscendo ad allertare la Polizia. Gli agenti hanno bloccato il malvivente in fuga all'altezza dello stablimento 143, dopo un breve parapiglia. L'arrestato è risultato anche irregolare sul territorio nazionale.